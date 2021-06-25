Народные депутаты внесли лоббистские поправки к проекту Закона №4578-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе», которыми предусматривается создание единой базы данных (датахаба) всех потребителей газа, электроэнергии и тепла.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Этот датахаб уже стал нормой законопроекта о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе. Исходя из названия, это должен быть совершенно другой закон, о присоединении. Я понимаю, что о присоединении и в техническом плане там может быть, кто оплачивает, как оно происходит, безусловно, как становиться на абонентский учет. Но зачем в этот законопроект с таким названием заталкивать абсолютно лоббистские нормы, которые действительно абсолютно понятно кем лоббируются, и мы понимаем бенефициара этой нормы», – сказал он.

По мнению Алексея Кучеренко, основной проблемой создания реестра энергопотребителей есть намерение наполнить его персональными данными клиентов, а такое нарушение прав человека не будет одобрено парламентом.

«И в результате хорошее дело наткнется на то, что определенная монопольная структура хочет сконцентрировать у себя полную рыночную власть. Я даже не боюсь назвать эту структуру. Эта структура называется Оператор ГТС, у которого хватает своих проблем и схем непонятных и долговых обязательств и т.д.» – отметил нардеп.

Он добавил, что создание базы данных энергопотребителей должно происходить в интересах населения, прозрачно и законно.

«Я определенно за внедрение цифровой разумной платформы, которая поможет людям. Но поможет ли эта? Или, наоборот, станет инструментом использования и монополизации? У меня нет пока ответа. Я уже вижу, как неправильно запущенный процесс в результате будет иметь абсолютно обратные последствия», – заверил Кучеренко.

Напомним, 9 марта тогдашний глава Министерства энергетики Юрий Витренко выступил с инициативой создания унифицированной цифровой системы, которая должна содержать максимальный объем информации о потребителях жилищно-коммунальных услуг, объемы начисленных им субсидий, цены и тарифы, и т. п.

Участники рынка энергоресурсов указали на несоответствие норм предлагаемого проекта Закону Украины «О защите персональных данных» и Регламенту ЕС 2016/679 от 27 апреля.

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Автор: Григорий Бондарь