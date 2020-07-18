В "Слуге народа" заявили, что разрабатывают "кодекс этики" для своих нардепов

По словам Кравчук, этот документ будет внутреннем "джентльменским соглашением".

Во фракции "Слуга народа" нарабатывают несколько внутренних документов, среди которых так называемый "кодекс этики".

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Радио Свобода".

"У нас есть рабочая группа, которая разрабатывает несколько документов. Это положение о фракции – это как раз этот кодекс этики и коалиционное соглашение – более детализированная программа партии", – рассказала Кравчук.

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При этом Кравчук признал, что со стороны ее коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями", однако неизвестно, будет ли предусматривать "кодекс этики" слуг какое-то наказание за подобные высказывания.

"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, потому что в действительности именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включения во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики – это такое, скорее, "джентльменское соглашение", которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", – отметила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, на днях нардеп от "Слуги народа" оконфузился в Раде - весь зал разразился смехом.

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