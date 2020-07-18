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В "Слуге народа" заявили, что разрабатывают "кодекс этики" для своих нардепов

17:06, 18 июля 2020
Политика
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"Слуги народа" получат свой кодекс этики / фото УНИАН

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Радио Свобода".

"У нас есть рабочая группа, которая разрабатывает несколько документов. Это положение о фракции – это как раз этот кодекс этики и коалиционное соглашение – более детализированная программа партии", – рассказала Кравчук.

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При этом Кравчук признал, что со стороны ее коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями", однако неизвестно, будет ли предусматривать "кодекс этики" слуг какое-то наказание за подобные высказывания.

"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, потому что в действительности именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включения во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики – это такое, скорее, "джентльменское соглашение", которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", – отметила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, на днях нардеп от "Слуги народа" оконфузился в Раде - весь зал разразился смехом.

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