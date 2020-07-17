Нардеп от "Слуги народа" оконфузился в Раде - весь зал взорвался смехом (видео)

Свой конфуз народный избранник объяснил тем, что "заработался".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко оконфузился с микрофоном во время заседания Верховной Рады.

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Когда спикер ВР Дмитрий Разумков дал Корниенко слово, нардеп сначала забыл вставить свою карточку, а когда вставил, сказал в микрофон: "Алло, да? Добрый день".

На видео видно и слышно, как весь зал после слов "слуги" тут же взорвался смехом.

"Уже заработались", – объяснил конфуз Корниенко.

Ранее на заседании Верховной Рады 2 июля народный депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков, известный как актер «Юзик» из «Квартала 95», решил полакомиться шоколадом.

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