Забуранная напомнила, что Рада приняла законопроект о ратификации Рамочного договора между Украиной и Францией об официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в Киеве.

Депутат от «Слуги народа» Леся Забуранная обратила внимание на серьезные проблемы с качеством питьевой воды в Киеве.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"На сегодня ЧАО "АК "Киевводоканал" из-за финансового положения не может самостоятельно обеспечить надлежащую модернизацию существующей системы водоснабжения, которая строилась еще в 60-х годах прошлого столетия", – отметила нардеп.

Забуранная пояснила, что после очистки вода в Киеве движется по трубопроводам, некоторые из них были проложены еще в 1960-х: "Большинство этих труб изготовлены из чугуна, который поддается влиянию воды и других факторов окружающей среды. В результате трубы подвергаются коррозии и биологическому обрастанию. Поэтому наблюдается вторичное загрязнение воды ржавчиной и микроорганизмами".

Забуранная напомнила, что именно поэтому Рада приняла проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве.

"В этом документе мы обратились к ведущим компаниям в этой сфере и Правительству Республики Франция для оказания технической поддержки и кредитного финансирования", – пояснила она.

Общая сумма проекта, по словам депутата, составляет 70 миллионов евро. Срок кредита – 40 лет, в том числе 15 лет льготного периода. Кредитная ставка на весь период фиксированная и составляет 0,0092 процента годовых. Забуранная назвала такие условия "беспрецедентно выгодными для Украины".

Кроме того, в проекте выписано, что 30% от контракта будут составлять товары, работы и услуги отечественного производства.

"Это чрезвычайно важный для киевлян Закон, который не только выгоден с финансовой точки зрения, а также направлен на обеспечение более 3 млн жителей столицы качественной питьевой водой", – отметила Забуранная.

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Автор: УНИАН