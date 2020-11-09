Представитель делегации Украины в ТКГ отметил, что сейчас есть все условия для вывода российских войск.

Вывести российские войска из Донбасса возможно лишь при условии, если президент РФ Владимир Путин даст такую команду.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что сейчас есть все условия для вывода российских войск.

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"Вывести российские войска с территории Донбасса можно единственным путем - это когда президент России Владимир Путин отдаст соответствующую команду. Других путей нет. Вопрос в том, есть ли у него на это добрая воля, потому что в Париже год назад он подписал соответствующий протокол, чем на высшем уровне нормандской четверки взял на себя обязательства по урегулированию конфликта. Они россиянами выполняются, но лишь частично и неохотно. И мы за месяц до окончания срока легко принуждаем их к конкретизации, собираются ли они вообще их выполнять или нет", — сказал он.

Арестович объяснил, как Россия может вывести войска при том, что не признает их наличие на Донбассе.

"Путин признает "отпускников", как минимум, и они должны быть выведены. А "отпускники" - это широкая категория, в их число входят добровольцы и тому подобное. Пусть их выводят. Граждан РФ там больше, чем нужно. Они очень хорошо знают, что происходит, и это знают французы, немцы, Соединенные Штаты. Формулировку всегда можно подобрать. Россия — специалист по подбору красивых формулировок, а мы даем им возможность для выхода, если они хотят этим воспользоваться, они воспользуются", — сказал он.

Арестович ответил на вопрос, будет ли обсуждаться план Украины на уровне нормандской четверки.

"Неформально я могу сказать, что этот план будет обсуждаться на следующей встрече, которую мы планируем провести до Нового года. Это возможно, если Россия проявит добрую волю. Год заканчивается, нужно делать определенные выводы, смотреть, что сделано. Я думаю, что это необходимая встреча", — сказал он.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Андрей Василюк