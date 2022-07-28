Сегодня по городам Украины было выпущено два десятка российских ракет.

Сегодня утром, 28 июля, российские оккупанты выпустили с территории Беларуси более 20 ракет.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на утренние ракетные удары по Украине в День государственности.

"Сегодня Украина отмечает День Государственности и День Крещения Киевской Руси. Сегодня же по нашим городам было выпущено два десятка ракет. Ru-истерика? Россияне могут украсть холодильники, но не нашу историю. Когда Киев являлся культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и сейчас", - отметил Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с основанным им год назад праздником – Днем государственности Украины.

"Неспокойное утро. Опять – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда. Еще далеко не все вороженькі – как роса на солнце... Но мы – казацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", – отметил Зеленский в подписи к ролику.

День государственности Украины 28 июля

Стоит отметить, что сегодня, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности. Праздник совпадает с днем крещения Киевской Руси.

В прошлом году Зеленский инициировал и подписал соответствующий указ Об утверждении Дня государственности. 31 мая 2022 года приняла закон, который устанавливает День государственности Украины 28 июля праздничным днем.

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