Юристы пообещали направить необходимые запросы и ходатайства, чтобы установить лиц злоумышленников.

Полиция заставляла свидетельствовать против осужденного активиста Сергея Стерненко другого фигуранта дела о похищении депутата, его соратника Руслана Демчука.

Об этом говорится в заявлении адвокатов Стерненко в Facebook.

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Давление со стороны правоохранителей в конфиденциальном разговоре с юристами подтвердил сам Демчук. Он пояснил, что 2 марта около 11:00 неустановленные лица, которые представились работниками полиции, посетили его в СИЗО в Одессе.

"Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора", – говорят защитники.

После этого адвокаты инициировали перевод Демчука в отдельную камеру с целью мер безопасности и направили заявление о преступлении по статье принуждение давать показания.

Юристы пообещали направить после регистрации уголовного производства необходимые запросы и ходатайства, чтобы установить лиц злоумышленников.

Самому Демчуку дали адвоката из юридической компании, занимающейся защитой Сергея Стерненко.

Дело Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста людей, возмущенных приговором Стерненко.

27 февраля неравнодушные граждане провели митинг возле Офиса президента, во время которого выдвинули Зеленскому требования освободить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.

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Автор: УНИАН