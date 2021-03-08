В акции принимают участие порядка полсотни активистов.

Под Киевом в Конча-Заспе сторонники одесского активиста Сергея Стерненко устроили акцию протеста под государственной дачей, на которой проживает президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Сегодня".

Ранее туда прибыли автобусы с полицейскими и грузовики с бойцами Нацгвардии для охраны правопорядка.

Протестующие приехали колоннами, собравшись возле станции метро "Выдубичи" в Киеве.

Как пишет "Страна", всего митингуют порядка 150 человек. Они скандируют "Стерненко волю, Рифмастеру волю". Участники акции громко включили музыку, они хотят чтобы ее услышал Владимир Зеленский. Акция проходит достаточно спокойно, без столкновений с правоохранителями.

Дело против Стерненко: подробности

23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества в деле о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и еще одного обвиняемого - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в силу.

Из-за приговора Стерненко в Украине прошли массовые акции протеста.

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Автор: УНИАН