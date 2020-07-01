Дело о назначении Семочко: суд отказал защите Порошенко в отводе группы прокуроров

Соответствующее постановление зачитал судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.

Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Петра Порошенко в отводе группы прокуроров по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение зачитал следственный судья Сергей Вовк.

В нем суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе группы прокуроров, поддерживающих государственное обвинение по данному делу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения пятому президенту по делу о назначении Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

На заседании защита Порошенко заявила об отводе генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. По ее мнению, Венедиктова проявила свою предвзятость тем, что сначала с нарушением процедуры было объявлено о подозрении Порошенко, а 30 июня в своем видеообращении она якобы нарушила базовый принцип уголовного судопроизводства, закрепленный в Конституции, который утверждает, что никто не обязан доказывать свою невиновность. В своем заявлении Венедиктова призвала Порошенко прийти в суд и там доказать свою невиновность.

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