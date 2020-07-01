В ГБР раскрыли подробности сегодняшнего допроса Порошенко

Экс-президент отказался давать показания и подписывать повестки на последующие допросы, запланированные в ГБР.

Пятый президент Украины Петр Порошенко отказался давать показания на допросе в Государственном бюро расследований по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

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«Сегодня в 12:15 Петр Порошенко прибыл по вызову в ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути подозрения. Также была предпринята попытка вручить ему повестки о допросах на другие даты для проведения следственных действий. Он в присутствии понятых от получения повесток отказался», - сказал Приймачок.

Также он добавил, что защитнику Порошенко вручили ходатайство о продлении срока досудебного следствия по делу Семочко до 6 месяцев.

Ходатайство должен рассмотреть Печерский районный суд Киева.

В 13:10 Порошенко покинул здание ГБР.

Также Приймачок добавил, что следующий допрос, повестку о котором Порошенко не взял, назначен на 10:00 7 июля.

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Кроме того, Приймачок заявил, что сейчас, как и ранее, Порошенко имеет статус подозреваемого только по одному делу - о назначении первым заместителем председателя Службы внешней разведки Семочко. Во всех других делах он фигурирует в качестве свидетеля.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в издании заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божко к превышению служебных полномочий.

23 июня стало известно, что правительство отстранило Божка от исполнения полномочий заместителя министра иностранных дел. Перед этим Божок попросил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу отстранить его от исполнения обязанностей из-за дела Порошенко.

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