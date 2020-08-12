Суд обязал возобновить расследование дела против Порошенко по "Кузне на Рыбальском" (документ)

Судья считает, что при закрытии уголовного производства следователям не были соблюдены положения требований уголовно-процессуального законодательства.

Печерский районный суд города Киева обязал Госбюро расследований возобновить расследование дел против экс-президента Петра Порошенко по продаже "Кузни на Рыбальском".

Соответствующее решение суда опубликовало издание "Страна".

Как говорится в документе, суд рассмотрел жалобу Андрея Портнова на постановление о закрытии уголовного дела.

Он считает, что дело было закрыто "необоснованно и преждевременно, и с нарушением уголовно-процессуального законодательства". По мнению Портнова, следователь "не провел необходимый комплекс следственных и процессуальных действий", а его выводы "не основывались на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства".

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По итогам рассмотрения дела судья удовлетворил жалобу Портнова на закрытие уголовного производства против Порошенко.

"Учитывая приведенное, следственный судья приходит к выводу, что при закрытии уголовного производства следователям не были соблюдены положения требований уголовного процессуального закона о всесторонности, полноте и объективности исследования всех обстоятельств, постановление о закрытии не соответствует ст. 110 УПК Украины, а потому подлежит отмене с направлением уголовного производства в следственный отдел Государственного бюро расследований для проведения досудебного расследования, во время которого следует определить полный объем следственных действий и после их проведения принять законное и обоснованное решение", - сказано в решении Печерского райсуда.

Уголовное дело против Порошенко из-за "Кузни на Рыбальском"

В начале июля руководитель следственной группы передал адвокатам пятого президента и ныне народного депутата Петра Порошенко постановление о закрытии уголовного производства относительно возможных нарушений при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", в котором тот фигурировал.

В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд снял арест с завода "Кузня на Рыбальском", который приобрел Сергей Тигипко, поскольку арест по ходатайству ГБР, по мнению судей, был необоснованным.

В ноябре 2018 года компания бизнесмена Сергея Тигипко выкупила доли завода у Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

АМКУ оштрафовал компанию Тигипко на 136 000 грн за нарушения при покупке завода.

На территории Кузни бизнесмен планировал построить жилой массив и большой торгово-офисный центр. Для этого бизнесмен привлек $600 млн инвестиций.

"Завод Кузня на Рыбальском" (ранее Ленинская Кузня) был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд "Прайм Эссетс Капитал".

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