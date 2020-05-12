ГБР завершило досудебное следствие по делу Федины и Зверобой по факту угроз президенту - депутат

Сегодня суд не продлил меру пресечения народному депутату Федине, подозреваемой по делу.

Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие по делу народного депутата от партии "Европейская солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой (Елены Беленькой) по факту угроз в адрес президента.

Об этом Федина сообщила в Facebook.

"Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли. ГБР дало бумагу, что досудебное следствие завершено и достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд", - написала она.

Федина также отметила, что следователь ГБР анонсировал ходатайство о новой мере пресечения для нее.

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Депутат также добавила, что, по законодательству, судебное рассмотрение по существу должно состояться во Львове.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" Федина и волонтер Маруся Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках для жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость подобного поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы очень красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

10 февраля 2020 года Печерский райсуд Киева применил к Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства с необходимостью носить электронный браслет.

10 марта суд применил к Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

8 мая судья вернула прокурору ходатайство о продлении меры пресечения Зверобой. С тех пор к Зверобой не применяется никакая мера пресечения.