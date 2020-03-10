Дело об угрозах Зеленскому: суд применил к депутатке Федине личное обязательство

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина является подозреваемой в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.

Суд избрал народному депутату от партии "Европейская солидарность" Софии Федине, которая является подозреваемой в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента, меру пресечения в виде личного обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова.

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Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство следователя ГБР.

Согласно решению судьи, на Федину возложены обязанности прибывать на допросы по первому запросу следователя, прокурора или суда, не отлучаться за пределы столицы и Киевской области без разрешения следователя, сообщать об изменении места жительства и работы.

При этом суд не удовлетворил просьбу следователя обязать Федину сдать паспорта для выезда за границу.

Мера пресечения действует до 12 апреля.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) опубликовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались относительно рисков для жизни главы государства.

Они указали на недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

"Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

6 февраля Маруси Зверобой во время допроса в ГБР вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.

12 февраля сообщения о подозрении вручили Федине.

10 февраля 2020 года суд применил к Маруси Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства с необходимостью носить электронный браслет.