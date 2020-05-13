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Подозреваемого в убийстве экс-министра Кожару оставили под стражей

18:31, 13 мая 2020
Политика
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Кожара будет находиться за решеткой / фото УНИАН

Киевский Апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве экс-гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

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Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда, рассмотрев поданную стороной защиты апелляционную жалобу на избранную Кожаре меру пресечения, оставила ее без удовлетворения.

Таким образом в отношении экс-министра продолжает действовать мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора холдинга Atlantic Group Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Козерод в селе Чайки Киевской области.

Сначала в полиции заявили, что мужчина причинил себе смерть, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу. Однако 22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 УКУ. 25 марта Кожару задержали сотрудники полиции.

27 марта суд избрал Кожаре меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.

На заседании суда адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

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