Жена Кожары взяла убийство экс-руководителя "Интера" на себя – СМИ

Прокуроры отметили, что экспертиза не подтвердила причастность женщины к убийству.

Жена экс-министра иностранных дел Леонида Кожары призналась в убийстве бывшего руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на выступление защитников подозреваемого в Шевченковском райсуде Киева.

По словам адвокатов экс-министра, его жена Марина Козерод 25 марта подала заявление о признании в совершении уголовного правонарушения, что не зависело от ее воли. Однако прокуроры отметили, что заявление не получали.

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В тексте заявления, в частности, шла речь о совместном отдыхе с алкоголем Старицкого и Кожары в доме последнего. Вечером жена Кожары якобы увидела у пьяного Старицкого «пистолет», в то время как бывший министр находился на втором этаже дома, и пыталась отобрать оружие у гостя.

Кроме того, жена Кожары, утверждают адвокаты, уже подавала заявления раньше и просила провести следственные действия с ее участием, говоря, что «может сообщить механизм образования ранения» Старицкого.

Прокуроры отметили, что экспертиза не подтвердила причастность женщины к убийству, поскольку следов продуктов выстрела на ее руках не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывший руководитель телеканала «Интер», генеральный директор холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий был найден мертвым с огнестрельным ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области.

Об инциденте полиции сообщила хозяйка дома. По предварительным данным правоохранителей, мужчина покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах. Полицейские на месте происшествия изъяли пистолет, патроны и гильзу. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с дополнительной отметкой «Самоубийство».

22 февраля в полиции сообщили, что уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. 2 марта следственный эксперимент в доме Кожары не был проведен из-за отсутствия супругов дома, хотя им было сообщено о проведении эксперимента заранее.

4 марта следственный эксперимент состоялся, однако его результаты представляют тайну досудебного расследования и не могут быть разглашены. По словам заместителя министра внутренних дел Геращенко, Кожару доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

Днем 25 марта бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве.