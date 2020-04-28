Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой

Заявление в суд о возможном недекларировании Венедиктовой имущества подал активист Сергей Стерненко.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать дело по сообщению о недекларировании генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой имущества.

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Фото судебного решения, которое обнародовал активист Сергей Стерненко в Facebook

"Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР".

По словам активиста, он подал заявление о возможном недекларировании Венедиктовой имущества - часов за 10 тысяч евро и членства в ОО с признаками доходности.

Как сообщал УНИАН, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее супруг, заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Денис Колесник, проживают в квартире в центре Киева. Хотя в декларации они ее не указали. Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы". В декларациях за 2019 год говорится, что они проживают близ Харькова.