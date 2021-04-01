За прошлый год бывший президент страны получил 504 540 грн заработной платы как народный депутат.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко хранит наличными более $51 млн и 423 млн грн.

Читайте такжеКвартира, два авто и более $665 тысяч на счет: Степанов обнародовал декларациюОб этом свидетельствует декларация народного депутата, обнародованная в реестре деклараций. В частности, наличными Порошенко хранит $51 200 000 и 423 300 000 грн, а на его банковских счетах размещено $3 589 180, 331 292 грн, 43 861 евро, 50 109 фунтов стерлингов. Кроме этого, третьим лицам Порошенко в прошлом году одолжил 1 111 000 грн и $1 030 000.

Также более 8 млн грн он внес в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения.

За прошлый год бывший президент страны получил 504 540 грн заработной платы как народный депутат. Также он задекларировал 7 016 338 грн процентов и 199 975 230 грн и 14 227 550 грн дивидендов. Почти 300 тыс. грн Порошенко заработал от отчуждения движимого имущества.

В свою очередь, супруга политика Марина Порошенко держит на банковских счетах 10 115 грн, $90 и 3408 евро. Она в 2020 году заработала 66 000 грн в “благотворительном фонде Порошенко”.

Петр Порошенко владеет жилым домом с надворными построениями общей площадью 1331,70 кв. м в поселке Козин Обуховского района Киевской области. Он также задекларировал шесть земельных участков общей площадью 54391 кв. м.

В собственности политика находятся три квартиры - в Киеве площадью 134,06 кв. м, и 82,15 кв. м и в Виннице на 68,2 кв. м.

Его жена владеет квартирой в Киеве площадью 82,3 кв. м. Марина Порошенко также является владелицей земельного участка на 1875 кв. м. и жилого дома на 343,6 кв. м в селе Петропавловское Бориспольского района Киевской области.

Лидер “Европейской солидарности” указал в декларации ряд произведений искусства, брендовых часов и ювелирных изделий. В частности, его жене принадлежат шубы, одежда и сумки мировых брендов, передает ТСН.

В собственности Петра Порошенко находятся легковые автомобили Mercedes-Benz S 500L 2015 года выпуска и Mercedes-Benz S600L 2015 года. Марина Порошенко владеет Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года.

Пятый президент также задекларировал ряд ценных бумаг.

В разделе “Финансовые обязательства” Порошенко указал в общей сложности 1 493 983 грн налоговых обязательств.

В прошлом году он потратил более 30 млн грн на юридические услуги, в том числе, эти расходы осуществлялись в Великобритании.

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Автор: Ирина Погорелая