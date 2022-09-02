Секретарь СНБО отметил, что в вопросе освобождения своих территорий Украина не будет советоваться с партнерами.

Власти Украины ни с каким государством не должны согласовывать освобождение своих собственных территорий.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталии Мосейчук.

На вопрос о том, согласовано ли освобождение оккупированного Россией Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой, Данилов ответил так:

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"Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий. Если речь шла о неприменении на определенных этапах вооружения, которое мы получили от Соединенных Штатов, по объектам на территории Российской Федерации – это немножечко другое дело".

Как сообщал УНИАН, Данилов заявил, что Россия потихоньку расшатывается, ее "колонии" хотят отделиться. По его словам, Россия уже начинает понемногу "расшатываться", а те народы, которые она когда-то колонизировала, сейчас хотят отделиться. Говорить о том, что будет с РФ после победы Украины можно будет лишь тогда, когда страна-агрессор потеряет все свои "колонии".

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