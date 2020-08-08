В России задержания "вагнеровцов" в Беларуси назвали провокацией "третьих стран"

Посол России в Беларуси заявил, что есть «убедительные доказательства», что «провокация» готовилась из-за рубежа.

Российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев утверждает, что задержание под Минском боевиков ЧВК «Вагнера», которую связывают с близким другом Путина, на самом деле была акцией «третьих стран», чтобы навредить «особым отношениям» двух государств.

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на заявление диппредставительства.

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Он также заявил, что есть «убедительные доказательства», что «провокация» готовилась из-за рубежа и будто была «направлена на усложнение отношений» между Беларусью и Россией.

Также российский дипломат считает, что «заказной характер масштабной аферы» смогут доказать российские следственные органы.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

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