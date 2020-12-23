Россияне в Крыму открыли дело против Чубарова в конце марта.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, экс-нардеп Рефат Чубаров получил в отделении «Укрпочты» в Киеве письмо от Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Красноярского края РФ, где его указали как «подсудимого».

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Об этом сам Чубаров сообщил в Facebook.

«Как еще долго почтовые отправления карательных органов России, страны - агрессора, в адрес граждан Украины будут оформляться с грубым нарушением порядка, предусмотренного действующим законодательством Украины? Какого черта российские суды, прокуратура и другие ср**ые следкомы будут продолжать нарушать законодательство Украины на ее же территории?",- поинтересовался он.

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В конце марта россияне в Крыму открыли дело против Чубарова по статьям об организации массовых беспорядков, публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Чубаров отреагировал на производство заявлением о том, что российские власти «начали очередную волну репрессий против крымскотатарского народа». В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала дело незаконным.

23 июля «суд» в Симферополе начал рассмотрение дела в отношении Чубарова. Тогда судебные приставы не пустили слушателей на заседание и в здание суда.

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Автор: Дмитрий Захаров