Председатель Верховной Рады отмечает, что и так понятно, что это украинская территория.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит необходимости выносить на всеукраинский референдум вопрос о принадлежности Украине Крыма и Донбасса.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя высказывания экс-президента, главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука по этому поводу.

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Он отметил: «При всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум».

По его словам, и так для всех понятно и без референдума, что временно оккупированная территория Донбасса и временно оккупированный Крым "это территории Украины и рано или поздно они вернутся».

Он отметил, что «мы все знаем, сколько стоит референдум и для того, чтобы снова утвердиться в этом (речь идет о территориальной целостности Украины - УНИАН)». «Я не думаю, что стоит тратить денежные средства», - сказал он.

Закон о референдуме: что нужно знать

26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом в соответствии с Конституцией Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о потере силу закона Украины или отдельными его положениями.

Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.

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Автор: Надя Пришляк