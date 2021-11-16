Ранее пятый президент подал в суд на журналиста.

До конца года начнется рассмотрение по сути иска пятого президента Петра Порошенко к журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом рассказал сам Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

"Было два или три ознакомительных заседания. В декабре будет рассмотрение по сути. Я думаю, что Петру Алексеевичу будет весело, Иловайск - это первая ласточка прилетела, дальше полетят такие птицы крупные, что ему будет очень весело, и он будет веселиться и ликовать", - обещает журналист.

Позже Гордон, отвечая на вопрос доктора Комаровского, сказал, что не конкурирует с Порошенко в производстве кондитерских изделий. "Я ребенок, по сравнению с ним, в кондитерском бизнесе", - признался Гордон.

Читайте такжеСнос киоска Roshen в Киеве возмутил Порошенко: Кличко раскрыл детали (видео)Он также назвал Порошенко "жадным до безобразия" и лживым. "Он все время врет, врет в малом, врет в большом", - добавил он.

Иск Порошенко к Гордону: детали

Гордон в мае текущего года в эфире одного из ток-шоу заявил, что в 2014 году был сговор между властями Украины и руководством России. По его мнению, Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о том, "чтобы Мариуполь сдать".

В июне Порошенко подал в суд на журналиста. Экс-президент потребовал, чтобы его слова были признаны недостоверными.

Гордон в ответ заявил, что очень долго ждал суда с Порошенко. Позже он заявил, что экс-президент по нескольким причинам похож на агента Комитета государственной безопасности СССР.

Автор: Виолетта Орлова