13 мая состоится будет заседание фракции "Слуга народа", на котором обсудят этот вопрос.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет НВ.

Арахамия заявил, что 13 мая состоится будет заседание фракции "Слуга народа", на котором обсудят этот вопрос.

"У нас будет 13 мая фракция, куда мы приглашаем господина Степанова, как министра. Должна быть политическая ответственность, потому что министр в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. Мы будем принимать решение на фракции", - пояснил депутат.

Вопрос об увольнении Степанова

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

27 апреля депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что 29 апреля возможно рассмотрение вопроса об отставке главы Минздрава. Как утверждал Гончаренко, в Офисе президента считают, что "Степанов уже собрал весь тот негатив, для сбора которого его и держали". В свою очередь народный депутат от "СН" Данил Гетманцев исключил возможность рассмотрения вопроса об отставке Степанова на этой неделе.

28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.

Вместе с тем председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.

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Автор: Олег Давыгора