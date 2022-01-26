Подавляющее большинство работников посольства США в Киеве остались в украинской столице и продолжают работать несмотря на возможность выезда из страны.
Об этом сообщила Twitter корреспондентка CNN Наташа Бертран.
"Как сообщил CNN во вторник осведомленный источник, подавляющее большинство американского персонала в посольстве США в Киеве продолжают оставаться на рабочих местах и не используют возможность отъезда по собственному желанию. Членам семей все же приказано уехать", - отметила она.
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на это сообщение и поблагодарил дипломатов США за такое проявление поддержки
"Благодарю вас, дорогие американские друзья. Мы очень ценим ваш выбор остаться и поддержать нас, несмотря на то, что вам пришлось расстаться со своими близкими. Такое проявление поддержки много говорит о связях между США и Украиной", - написал Ермак.
Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России.
В то же время посольство США призывало американских граждан рассмотреть возможность выезда.
Эвакуация посольств из Украины: что известно
Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников Представительства ЕС в Киеве.
Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину и уже начала отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.
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Канада подтвердила намерение временно вывезти из Украины членов семей дипломатов и советует своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ.
В Министерстве иностранных дел Украины называли эвакуацию сотрудников посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.