Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России.

В то же время посольство США призывало американских граждан рассмотреть возможность выезда.

Эвакуация посольств из Украины: что известно

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников Представительства ЕС в Киеве.

Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину и уже начала отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.

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Канада подтвердила намерение временно вывезти из Украины членов семей дипломатов и советует своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины называли эвакуацию сотрудников посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

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