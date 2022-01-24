Он отметил, что США не ждут и уже сегодня делают очень много для того, чтобы заставить Путина передумать нападать на Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на упреки украинского президента Владимира Зеленского, о том, что партнеры "ждут эскалации" вместо того, чтобы ввести санкции в отношении России уже сейчас, и перечислил, что именно его страна делает для сдерживания агрессии РФ.

"Мы не ждем, мы делаем очень много уже сейчас. Кроме того, что США взяли на себя лидерство и объединили страны в пределах и за пределами Европы, чтобы вместе ввести масштабные последствия в отношении России в случае, если она обновит агрессивные действия в Украине. В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо прежде. Мы вводим ограничения в отношении лиц внутри Украины, украинцев, которые пытаются дестабилизировать правительство, поэтому мы принимаем конкретные меры", - отметил Блинкен в интервью каналу CNN, передает Голос Америки.

"Мы предложили России два пути. Путь дипломатии и диалога. Но есть также путь их обновленной агрессии и масштабных последствий", - отметил Билнкен.

По его словам, в вопросе массовых санкций соглашаются страны "Большой семерки", Евросоюза и страны НАТО.

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А насчет санкций, госсекретарь США отметил, что их цель - "сдерживать российскую агрессию".

"И поэтому, если они сработают сейчас, вы потеряете эффект сдерживания. Все, что мы сейчас делаем, включительно с формированием общей позиции с Европой относительно масштабных последствий для России, делается для того, чтобы повлиять на расчеты Путина, чтобы отвлечь его от решения прибегнуть к агрессивным действиям. Даже если мы одновременно прибегаем к дипломатии", - заявил госсекретарь.

Комментируя информацию британской разведке, что Россия планирует поменять власть в Украине на более лояльных к Кремлю людей, Блинкен ответил: "Мы предупреждали о подобной тактике, и мы публично об этом заявляли. На прошлой неделе мы наложили санкции на четырех российских агентов, это украинцы, которые пытались дестабилизировать правительство. Подобные действия - это часть российских инструментов".

"Я не думаю, что это свидетельствует о большей или меньшей вероятности российского вторжения. Думаю, это нам говорит о том, что Россия разрабатывает разные варианты своих действий в Украине, и это один из них", - добавил Блинкен.

Ранее американский сенатор от штата Коннетикут Крис Мерфи в эфире канала CNN заявил, что "президент Украины Владимир Зеленский больше заинтересован в твиттер-войнах с американскими лидерами, а не в том, чтобы сделать все, чтобы его страна была защищена ... особенно принимая во внимание, что вся дипломатическая команда президента Байдена работает со всем миром, чтобы защитить Украину от дальнейшего вторжения".

По данным американского правительства, сейчас на российско-украинской границе сосредоточено 127 тыс. российских войск.

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