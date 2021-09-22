Отмечается, что законопроект не учитывает позицию бизнеса.

23 сентября Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект №5600 относительно сбалансирования бюджетных поступлений. Он вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и шесть других законов.

Несмотря на его сложность и комплексность и более 11 тыс. поправок, зарегистрированных ко второму чтению, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассматривал законопроект без надлежащего обсуждения и ограничил участие бизнес-сообщества, сообщает "Цензор.НЕТ".

Вместе с тем, текст доработанного законопроекта до сих пор не был обнародован, а его рассмотрение на пленарном заседании планируется по сокращенной процедуре.

Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей отмечают неприемлемость такого подхода. Отмечается, что законопроект не учитывает позицию бизнеса, игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости государственной политики и будет иметь негативное влияние на добросовестных налогоплательщиков.

Бизнес-сообщество обращается к Офису президента Украины, руководству Верховной Рады Украины и всем народным депутатам относительно недопущения рассмотрения парламентом законопроекта №5600 по сокращенной процедуре и подчеркивает необходимость возвращения его в Комитет для основательной доработки с привлечением представителей бизнеса и экспертной среды.

Автор: Григорий Бондарь