МИД готовит предложения по дальнейшему развитию отношений с Беларусью

Предложения будут вынесены на рассмотрение руководства Украины.

Министерство иностранных дел Украины готовит предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в министерстве состоялось рабочее совещание по ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов 9 августа.

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В совещании приняли участие работники всех профильных департаментов МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол дал оценку ситуации в Беларуси, озвучил вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Также состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам.

"По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений", - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой сложившейся реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов.

В частности, вызову посла предшествовали безосновательные обвинения действующим руководством Беларуси Украины во вмешательстве во внутренние дела республики, а также выдача Республикой Беларусь бойцов ЧВК "Вагнер" Российской Федерации, несмотря на все имеющиеся моральные и правовые основания передать их Украине.

Протесты в Беларуси: хронология событий

Согласно официальным данным ЦИК, на выборах президента, которые состоялись 9 августа, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

Граждане требуют от Лукашенко уйти в отставку, в городах проходят самые массовые за постсоветское время акции протеста, ряд ключевых промышленных предприятий объявили о забастовке.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа Лукашенко поручил МИД предупредить лидеров отдельных стран ЕС и Украины «об ответственности за разжигание беспорядков».

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Автор: Виталий Саенко