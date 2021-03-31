Компании на пасынка Кернеса начали переписывать еще до того, как мэр Харькова заболел коронавирусом.

Журналисты Bihus.Info исследовали наследство покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который получили его жена Оксана Гайсинская и пасынок Родион. Среди ценных объектов - земля под крупнейшими харьковскими рынками, кофейни и ряд зданий в историческом центре города.

Об этом говорится в материале Bihus.Info.

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Авторы расследования отмечают, что сам Кернес в декларациях никаких объектов недвижимости, кроме аренды небольшой комнаты и номера в отеле "Националь", не указывал.

Компании Кернеса начали переписывать на Родиона еще до того, как городской голова заболел коронавирусом.

"Я думаю, что он готовился к окончанию своего срока", – считает эксперт из "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрий Булах.

По словам журналистов, коммунальное имущество выводили по одному принципу: мэрия продавала земли малоизвестным фирмам, зачастую в рассрочку на 5 лет, эти компании были так или иначе связаны с окружением Кернеса. Активы впоследствии перебрасывали на балансы компаний, в которых сейчас засветилась семья Кернеса.

Расследователи отмечают, что сейчас в руках Родиона Гайсинского оказались земли под кафе на проспекте Независимости, рынки "Центральный", "Европа", "Сказка", "Конный", ХТЗ, возле станции метро "Индустриальная", ряд торговых объектов в разных уголках Харькова и рынки "Солли" и "Терминал". Последние из объектов захватывали силовыми методами.

Также Родион стал совладельцем одного из крупнейшего подрядчика мэрии "Паркинг+", что строит, ремонтирует дороги и продает асфальтобетон.

Оксана Гайсинская владеет землями под фудкортом "Сказочный домик" посреди коммунального парке Горького, под кафе в центральном парке Шевченко, эту землю компании Гайсинской мэрия отдала в аренду до 2046 года; она также является владелицей земельного участка под зданием и самого здания на улице Скрипника рядом с улицей Сумской и ряда земель в центре Харькова "под торговые центры".

Раньше журналисты из проекта Слідство. Інфо. насчитали имущества у покойного мэра Харькова на 1,3 миллиардная гривень.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове с почестями.

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Автор: Яна Ставская