Сейчас Родион Гайсинский является владельцем или совладельцем в около 30 компаниях.

Вся бизнес-недвижимость семьи покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса на сегодня может стоить около 1,3 миллиарда гривень.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Следствие. Инфо.

Авторы материала исследовали, как изменилось состояние гражданской жены покойного Оксаны Гайсинской и ее сына Родиона после смерти Геннадия Кернеса. Журналисты насчитали 66 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости и 26 га земли Харькова в собственности семьи.

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При этом последняя декларация экс-мэра выглядела очень скромно. Из недвижимости он указал лишь то, что арендует 7-метровую комнату и номер в Харьковской гостинице "Националь" на 57 квадратов. В то же время он зарегистрировал с десяток ценных часов, около сотни миллионов гривень дивидендов и сбережений. Но никакой недвижимости в собственности, объясняют расследователи.

Пасынок Кернеса Родион владеет элитной квартирой в скандальной застройке в центре Харькова – в месте исторического значения – стоимостью около 600 тысяч долларов.

Сейчас Родион Гайсинский является владельцем или совладельцем в около 30 компаниях. В основном этим фирмам принадлежат земли и торговые площади на харьковских рынках. Весь этот бизнес на него переоформили в 2018-2020 годах. Всего это около 25 гектаров земли и 42,6 тысячи квадратных метров торговых площадей.

Больше всего земель и недвижимости структуры Гайсинского сконцентрировали на рынках "Центральный" и "Конный".

А несколько недель назад он стал совладельцем компании, которая специализируется на строительстве дорог и фигурирует в ряде уголовных производств. Именно эта фирма в течение последних 10 лет получала от харьковской мэрии самые привлекательные заказы на миллиарды гривень.

На гражданской жене Кернеса Оксане сосредоточились офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны.

По подсчетам журналистов, земли и торговые площади, принадлежащие Родиону Гайсинскому, могут стоить около 850 миллионов гривень. А коммерческая недвижимость Оксаны Гайсинской — еще 430 миллионов гривень.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове с почестями.

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Автор: УНИАН