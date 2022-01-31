Секретарь СНБО также раскритиковал Германию за отказ предоставить Украине оружие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Германия так и не смогла должным образом извиниться перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны.

Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

Он также отметил, что Украине нужно больше западного оружия. "Это наша единственная просьба к нашим партнерам — дайте нам больше оружия, чтобы защитить себя", - отметил Данилов.

Читайте такжеПолномасштабное наступление на Украину физически невозможно - ДаниловСекретарь СНБО раскритиковал Германию за отказ предоставить Украине оружие, заявив, что Берлин также не смог должным образом извиниться перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.

"К сожалению, они не извинились за убийство миллионов наших граждан", — сказал он. "Они извиняются перед русскими, как будто мы одна страна. Тогда им не следует говорить о демократии, а говорить, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними", - заявил Данилов.

Напомним, также Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, так как попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки, которые принесут пользу Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: