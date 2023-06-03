Подоляк отметил, что РДК может пропустить гражданских только на территорию Украины.

Украина готова предоставить гуманитарные коридоры для выезда жителей российской Белгородщины, страдающей от боевых действий и находящихся под обстрелами войск РФ.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "единые новости", комментируя сообщение представителя "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Александра "Фортуны" о возможности помочь с эвакуацией на территорию Украины.

"РДК демонстрирует альтернативную позицию относительно того, как надо относиться к гражданам своей страны... безусловно, РДК может пропустить гражданских только на территорию Украины и они говорят, пожалуйста, мы можем организовать гуманитарные коридоры," - отметил Подоляк.

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Он отметил, что уже говорил, что Россия будет воевать на территории России так же как воевала в Мариуполе, Соледаре, Бахмуте, Северодонецке, то есть что они будут бить по гражданским, в данном случае – гражданам РФ.

"Сегодня все, что происходит в Белгородской области, выглядит следующим образом: вооруженные силы РФ размещают в жилых кварталах, туда заходит РДК и воюет непосредственно с военными РФ. И Россия дополнительно своими военными атакует свое же гражданское население", - прокомментировал он.

При этом советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина заявила, что воюет исключительно соблюдая Конвенции, в которых прописаны правила и обычаи ведения войны.

"Мы можем организовать гуманитарные коридоры, которые нам, когда безжалостно атаковали Мариуполь, не предоставляли... Россия демонстративно с классическим мерзким смешком говорила: "Нет, мы не будем вам давать ничего". Мы же сегодня демонстрируем другую модель поведения - то есть Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения жизней гражданских. Хотя я вас понимаю: в Шебекино опрос показал, что 72% говорили, что "надо продолжать свое, заходит и резать украинцев". Я понимаю отношение к этим гражданам, которые неадекватны. Но мы с вами люди 21 века, мы гуманистические. И поэтому, безусловно, если потребуется, гуманитарные коридоры будем организовывать", - сказал Подоляк.

Ситуация в Белгороде

Сегодня в эфире телемарафона начальник штаба "Российского Добровольческого корпуса" Александр "Фортуна" заявил, что российская армия не контролирует Шебекино в Белгородской области РФ.

По его словам, люди массово выезжают, им дают коридор, но военные РФ не обеспечивают безопасность этих коридоров. По городу орудуют мародеры и царит хаос.

По информации представителя РДК, в целом населенные пункты, которые находятся непосредственно на границе, обстреливаются и с помощью авиации, и с помощью артиллерии, бронетехники армии ВС РФ.

Он добавил, что жителям территории Белгородской области, где сейчас продолжаются боевые действия, добровольцы готовы помочь с эвакуацией на безопасную территорию Украины.

Бойцы РДК совместно с легионом "Свобода России" уже провели несколько прорывов на территории РФ. В частности, 21 мая они совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области.

1 июня РДК объявил о продлении операции в Белгородской области РФ, теперь уже в районе Шебекино и его пригорода.

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