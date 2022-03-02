Поднял он и тему российской агрессии против Украины.

Американский президент Джо Байден выступает перед Конгрессом США с речью "О положении государства".

Трансляцию выступления американского президента можно посмотреть в прямом эфире телемарафона UAразом на 1+1.

"Я буду обсуждать прогресс, которого мы достигли за последний год, и мое видение построить лучшую Америку", - анонсировал Байден в Twitter трансляцию.

Джо Байден: Мы понимаем, что свобода всегда победит тиранию

Байден заявил, что шесть дней назад Путин решил потрясти основы свободного мира. Но он столкнулся с той стеной, которой даже не мог вообразить. Речь идет об украинском народе.

"Президент Зеленский, украинцы – вы вдохновляете весь мир. Украинские студенты, учителя – все превратились в солдат. Зеленский, выступая в ООН, сказал: "Свет победит тьму", - заявил президент США.

"Да, мы, США, стоим бок о бок с украинским народом. Мы знаем уроки истории: если диктатора не остановить, он идет вперед", - добавил Байден.

Он подчеркнул, что нападение на Украину было ничем не обосновано.

"Путин изолирован от мира, как никогда раньше в истории. Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям, делая совершенно бессмысленным военный фонд Путина.

Сегодня я заявляю Путину и российским олигархам, укравшим миллиарды долларов в результате правления этого режима – мы ставим на этом точку. Их роскошные апартаменты, их яхты, их самолеты и счета – мы их арестуем. Мы с этого дня закрываем все полеты из России. И только Путин несет за это ответственность", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Речь идет об экономической помощи, гуманитарной, военной.

"Наши войска не будут воевать в Украине. Но США будут защищать каждый дюйм территории НАТО всеми находящимися в нашем распоряжении средствами.

Мы ясно понимаем, что украинцы проявляют мужество, но в ближайшие дни будут сложными для них. И пусть Путин продвигается вперед, украинский народ не отдаст свою свободу и свои 30 лет независимости", - заявил глава американского государства.

"Мы подвергаемся испытаниям, но железная воля украинского народа поможет нам справиться. Пусть Путин окружил Киев с помощью своих танков, но он не может победить сердца и души украинского народа, их любовь к свободе. Ему никогда не удастся подорвать решимость свободного мира", - подытожил Байден.