Речь идет о том, чтобы Украина в будущем была способной присоединиться к НАТО. Но больших подробностей президент США не сообщил.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США согласились с предложенной в Организации Североатлантического договора (НАТО) формулировкой относительно движения Украины к будущему обретению членства, но не предоставил подробностей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время совместного обращения к прессе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках саммита Альянса в Вильнюсе.

"Мы согласились с формулировкой, которую вы предложили относительно того, чтобы Украина в будущем была способной присоединиться к НАТО", - сказал Байден.

Президент США не сообщил больших подробностей.

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В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на саммите будет направлен четкий сигнал для Украины, что Альянс будет выступать на стороне Украины столько, сколько будет нужно, и что страны-члены соглашаются с единым и позитивным сообщением о дальнейшем пути Украины к членству.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главное

Столтенберг ожидает от лидеров стран-членов Альянса четкий и позитивный сигнал о приближении Украины к членству в организации. Текст финального коммюнике относительно движения Украины к будущему членству будет согласован и обнародован позже сегодня "в течение часов".

Генеральный секретарь Альянса добавил, что был предложен набор из трех элементов, которые включают больше практической поддержки в рамках многолетней программы, чтобы обеспечить полную взаимосовместимость между армиями Украины и НАТО.

Также он предлагает укрепить политические связи благодаря началу совета Украины-НАТО. Инаугурационное заседание в этом формате состоится завтра, 12 июля, с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Столтенберг предлагает устранить требование относительно выполнения Плана действий по членству.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). В частности, сейчас без участия Украины в рамках саммита НАТО обсуждают "условия" для получения Украиной приглашения в будущем присоединиться к Альянсу без определенных временных рамок.

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