Союзники будут "двигаться только вперед" с оказанием помощи нашей стране, отметил глава Минобороны Украины.

Визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину свидетельствует, о том, что уже никто не отступит от поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал журналистам во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Байдена. "Я еще раз получил подтверждение, что это настолько серьезная инвестиция в нашу с вами победу, что никто уже не даст заднюю. Все будут двигаться только вперед", - сказал Резников.

Министр обороны отметил, что визит Байдена в Украину можно назвать прагматичным.

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"Это как раз демонстрация однозначной поддержки Украины в этой несправедливой войне. Однозначный сигнал всем партнерам: быть вместе с Украиной, верить в победу Украины. Не просто: давайте дадим им продержаться и выжить, а верить в победу Украины и делать для этого все. И самое главное - быстро", - подчеркнул Резников.

Он выразил убеждение, что этот сигнал услышат в Москве. "Увидят. Услышат. Без сомнения", - сказал Резников.

Вместе с тем он не отрицает, что могут быть новые российские ракетные атаки на этой неделе.

"Вы знаете, мы с вами к этому привыкли. Они всегда что-то такое делают, что наоборот, мне кажется, усиливает антикремлевскую коалицию. Очень хорошо помню 10 октября, когда был первый массированный ракетный удар по Украине, когда я приехал на "Рамштайн". Если у меня тогда еще были, скажем так, сомнения, удастся ли мне убедить министров так быстро сдвинуться в (помощи - УНИАН) противовоздушной обороне, но 10 октября дало мне такие очевидные вещи, что моментально все сдвинулось. И так каждый раз происходит", - сказал Резников.

Визит Байдена в Киев 20 февраля - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с Джо Байденом и сказал, что результат этого визита американского лидера станет ощутимым на поле боя в борьбе с российским агрессором. В частности, ожидается усиление украинского войска и дальнейшее освобождение украинских территорий из-под российской оккупации.

Сегодня в Киеве Байден объявил о дополнительной оборонительной помощи для Украины на полмиллиарда долларов. Новый пакет помощи от США содержит, в частности, артиллерийские боеприпасы для реактивных систем залпового огня повышенной мобильности HIMARS и гаубиц, дополнительные противотанковые ракетные комалексы "Джавелин".

В то же время, по словам президента Украины, этот пакет является однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов.

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