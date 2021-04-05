Он также прокомментировал сомнительные сообщения о якобы найденом ноутбуке, который принадлежал ему и содержал скандальные данные о его делах в Киеве.

Сын президента США Хантер Байден считает, что не сделал ошибку, когда согласился на должность в совете директоров энергетической компании в Украине как раз тогда, когда его отец был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Во время интервью для CBS News Байден-младший сказал, что не видит ничего плохого в решении согласиться на прибыльную должность в Burisma Holdings. Единственной ошибкой, по его мнению, было "недооценка" того, как это может быть использовано против него, - пишет Bloomberg.

Читайте такжеWP: Сын Байдена написал в мемуарах, как "пропил" деньги от Burisma51-летний Хантер Байден ранее говорил, что работа в Украине могла быть "плохой идеей", поскольку его сотрудничество с Burisma стало проблемой во время президентской кампании его отца в 2020 году.

Bloomberg напоминает, как президент Дональд Трамп продвигал неподтвержденные утверждения о коррупции и конфликте интересов, связанном с его политическим соперником. Республиканцы в Сенате тоже рассмотрели эту тему и составили отчет на 87 страниц. После победы Джо Байдена на выборах вопросы о работе его сына в Украине остались и до сих пор нависают над его семьей.

Байден-младший сказал в интервью, что ни одно расследование не выявило нарушений в его действиях или действиях отца. В декабре он подтвердил, что продолжается федеральное расследование его зарубежного бизнеса. Действующий президент США заверил, что не будет вмешиваться в работу Департамента юстиции в отношении его сына.

Читайте такжеWSJ: Россия хочет проверить, насколько Байден благосклонен к УкраинеХантер Байден также прокомментировал информацию о том, что в штате Делавэр был найден ноутбук со скандальными данными о нем. Издание New York Post писало, что на компьютере были электронные письма о неоднозначных сделках в Украине. По словам Хантера, он не уверен в этом.

"Может быть компьютер, который у меня украли. А может и оказаться, что меня сломали. Вполне возможно, что это сделала российская разведка", - сказал сын президента США.

Преследование Гантера Байдена: что было раньше?

Призывы расследовать сомнительные бизнес-связи сына Джо Байдена звучали на протяжении всей предбыворческой кампании в США. Правда, тогда республиканцы и команда Дональда Трампа указывали именно на сотрудничество Гантера Байдена с компанией Burisma в Украине.

В мае 2020 года Комитет Сената по внутренней безопасности принял решение о специальной повестке для расследования против Байдена-младшего. В частности, конгрессмены требовали передачу информации лоббистской компании Blue Star Strategies, которая работала на Burisma.

Через несколько месяцев после того стало известно, что в Сенате готовят повестки для бывших чиновников администрации Барака Обамы. В частности, их должны были получить бывшие советники Джо Байдена. Их собирались допросить по делу против сына бывшего вице-президента США.

В конце концов, в сентябре республиканцы из Комитета Сената по внутренней безопасности опубликовали отчет о зарубежном бизнесе Хантера Байдена. Документ обвинял сына бывшего вице-президента в создании потенциального конфликта интересов для своего влиятельного отца. Однако, отчет признавал, что нет доказательств того, что Байден-младший имел хоть какое-то влияние на политику администрации Обамы. Также в нем говорилось, что экс-вице-президент или его сын не нарушили закон.

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Перевод: Лесь Дымань