Предотвращение терактов, разоблачение ОПГ и запреты на въезд: в СБУ отчитались о работе за полгода

Спецслужба предотвратила три теракта, разоблачила 51 преступную группировку, запретила въезд 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистским организациям.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отчитался за полгода работы СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ в Киеве Баканов сказал: «Люди не должны бояться нападения или теракта даже несмотря на необъявленную войну на востоке нашей страны и угрозу со стороны нашего северного соседа. Хотя мы понимаем, что РФ постоянно пытается расшатать ситуацию в Украине, в том числе с использованием различных криминальных элементов».

По словам главы СБУ, только за последние полгода сотрудники спецслужбы предотвратили три теракта и задержали четырех человек, причастных к их подготовке.

«Например, в апреле СБУ обнаружила подрывника, который ранее заложил бомбу возле входа в торговый центр «Французский бульвар» в городе Харьков. В июне СБУ задержала бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное. В июле боевика "ЛНР", который собирался взорвать цистерны с аммиаком. Если бы это произошло, трудно представить последствия такой трагедии», - сообщил Баканов.

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«Важно, что в этом году по материалам СБУ суды уже вынесли 28 приговоров за террористическую деятельность и 16 - за создание террористической группы или организации», - добавил глава СБУ.

Кроме того, по словам Баканова, в первом полугодии текущего года был экстрадирован в Грузию один из главарей "Исламского государства", которого ранее СБУ задержала в Киевской области.

«В целом за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистским организациям», - отметил глава СБУ.

Также с начала 2020 года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и совместно с коллегами предотвратила 6 заказных убийств. Баканов заявил, что это больше, чем за весь 2019 год.

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