В ОП утверждают, что у президента нет ни малейших претензий к молебну УПЦ, только категорическое неприятие постановочных "желтых кепок" "ОПЗЖ".

Президент Владимир Зеленский в своём «хлёстком комментарии» жестко охарактеризовал митинг «ОПЗЖ», его слова не имеют отношения к мероприятию Украинской православной церкви Московского патриархата сегодня под Радой.

Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

«Прямо сейчас имеем очередной пример создания иной реальности. Или попытки устроить скандал на ровном месте. В данном случае на религиозной тематике», - заявил он.

Подоляк отметил, что сегодня в правительственном квартале одновременно проходили два мероприятия.

«Сначала начался массовый молебен верующих Украинской православной церкви. А чуть позже в другой локации прошла очередная малочисленная «протестная» акция политической партии «ОПЗЖ». С традиционным набором страшилок, фэйков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении», - сказал советник.

По словам Подоляка, по традиции подобные акции в том числе организованы с использованием технологии так называемой «прямой покупки участников». По крайней мере, об этом часто говорят сами участники после подобных акций.

«Так вот, президент Владимир Зеленский в своём хлёстком комментарии жестко охарактеризовал именно этот наш традиционный постановочный формат - митинг «ОПЗЖ». Со всей его искусственностью, поставновочностью и даже платностью участия», - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что слова президента не имели ни малейшего отношения к мероприятию Украинской православной церкви Московского патриархата и тем более к чувствам и эмоциям верующих.

«Это надо четко и недвусмысленно подчеркнуть. Ни малейших претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных «желтых кепок» «ОПЗЖ». А если говорить шире, то пора перестать отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии. Как минимум это будет этично. Как максимум, это будет профессионально», - резюмировал он.

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Что этому предшествовало

Сегодня Владимир Зеленский во время общения с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» во вторник заявил, что испытывает жалость к «бабулям и детям», которые сегодня стоят под Верховной Радой в «желтых кепочках «ОПЗЖ».

«Смотрите, что сегодня возле Верховной Рады. Мне очень жаль, там бабушки и дети в желтых кепочках «ОПЗЖ. Что-то там в церкви не то... И так все обеспокоены этим вопросом, что случайно тысячи бабушек пришли в желтых кепочках «ОПЗЖ». Ну как это выглядит. Наша задача - чтобы у этих бабушек было достаточно денег, чтобы они не выходили. Они прожили жизнь! От бедности надо уходить», - сказал Зеленский.

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Автор: Константин Гончаров