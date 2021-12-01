По словам экс-министра, с Путиным говорить лично нет смысла.

Вероятные переговоры Украины с Россией должны происходить только при наличии международных партнеров Украины, в частности, в Нормандском формате.

Об этом экс-глава МВД Арсен Аваков заявил в ходе 12-го Киевского форума по безопасности в среду в Киеве.

"Мне нравится формат переговоров с Россией рядом с нашими друзьями. Переговоры с агрессором обязательно должны происходить при свидетелях. И повестка дня таких переговоров должна быть продиктована Украиной. Тогда я это понимаю", - сказал он.

Арсен Аваков отметил, что президент РФ Владимир Путин имеет собственное представление об Украине, и нет смысла проводить личные переговоры.

"Придет время-будем говорить с Россией, другой Россией. А сейчас будем говорить с путинским режимом вместе, например, в нормандском формате, по повестке дня, которая будет диктовать украинское общество. Независимость Украины, уважение к ее территориальной целостности, границ, прав. Все. Нам больше ничего не нужно от России", – подытожил он.

Автор: Иван Бойко