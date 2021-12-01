Вероятные переговоры Украины с Россией должны происходить только при наличии международных партнеров Украины, в частности, в Нормандском формате.
Об этом экс-глава МВД Арсен Аваков заявил в ходе 12-го Киевского форума по безопасности в среду в Киеве.
"Мне нравится формат переговоров с Россией рядом с нашими друзьями. Переговоры с агрессором обязательно должны происходить при свидетелях. И повестка дня таких переговоров должна быть продиктована Украиной. Тогда я это понимаю", - сказал он.
Арсен Аваков отметил, что президент РФ Владимир Путин имеет собственное представление об Украине, и нет смысла проводить личные переговоры.
"Придет время-будем говорить с Россией, другой Россией. А сейчас будем говорить с путинским режимом вместе, например, в нормандском формате, по повестке дня, которая будет диктовать украинское общество. Независимость Украины, уважение к ее территориальной целостности, границ, прав. Все. Нам больше ничего не нужно от России", – подытожил он.