Аваков ушел от журналистов, услышав вопрос о деле Шеремета

Министр внутренних дел после координационного совещания начал говорить о причинах преступности, но обиделся на вопрос, есть ли баланс по делу Шеремета, и ушел от СМИ.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков ушел от журналистов, когда услышал вопрос о деле журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, после завершения совещания в Офисе генерального прокурора журналисты спросили Авакова о причинах преступности.

Он ответил: «Причины преступности - человеческая природа такова. Человек нарушает закон, его тянет на какие-то не такие позиции. Поэтому всегда существует баланс. Баланс - моя религия, баланс - это то, что необходимо нашему обществу везде, начиная от правоохранительной системы, заканчивая политическим балансом. Уверен, что в Украине такой баланс можно найти спокойно».

На уточняющий вопрос, есть ли баланс в деле Шеремета Аваков обиделся: «Отвечайте сами. До свидания», после чего быстро ушел от журналистов, не закончив ответ.

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