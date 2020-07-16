Аваков ушел от журналистов, услышав вопрос о деле Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков ушел от журналистов, когда услышал вопрос о деле журналиста Павла Шеремета.
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Как передает корреспондент УНИАН, после завершения совещания в Офисе генерального прокурора журналисты спросили Авакова о причинах преступности.
Он ответил: «Причины преступности - человеческая природа такова. Человек нарушает закон, его тянет на какие-то не такие позиции. Поэтому всегда существует баланс. Баланс - моя религия, баланс - это то, что необходимо нашему обществу везде, начиная от правоохранительной системы, заканчивая политическим балансом. Уверен, что в Украине такой баланс можно найти спокойно».
На уточняющий вопрос, есть ли баланс в деле Шеремета Аваков обиделся: «Отвечайте сами. До свидания», после чего быстро ушел от журналистов, не закончив ответ.
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