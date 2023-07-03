Он отказался называть имена тех, кого обвиняет в этом.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что люди из окружения Владимира Зеленского настроили главу государства против него.

В интервью Дмитрию Гордону экс-советник сказал, что такие люди цитируют передачи с его участием, считая, что он "борется" с президентом. "Я подозреваю, что его против меня лично очень сильно настроили. Есть там люди в окружении. Я не могу сказать, это будет прямым публичным обвинением. Для этого доказательства нужно иметь", - сказал Арестович.

"Вот эти люди, которые настраивают президента против меня, в том числе цитируя наши передачи (а это основное средство раздражения, я так понимаю), они думают, что когда мы указываем на опасности, мы боремся с президентом", - объяснил он.

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Арестович заверяет, что такие заявления делаются из желания посочувствовать и помочь. При этом он говорит, что к президенту относится очень хорошо "чисто по-человечески".

"Я когда его в первый раз увидел, у нас сразу очень хороший психологический контакт установился. Но в то же время я прекрасно понимаю огромное количество ошибок, которые содержит политика, которую проводит нынешнее украинское государство", - добавил он.

Также он сказал, что за время полномасштабной войны президент кардинально изменился. "Насколько он был легкий еще в первый день, настолько это серьезный, матерый дядька сейчас, который с удовольствием принимает тяжелые решения, поворачивается всем телом, рычит, "строит" Запад. Но все в политике ограничивается картиной мира человека", - добавил он.

Увольнение Арестовича

Как известно, на посту советника ОП Арестович неоднократно делал заявления, которые вызывали возмущение у украинцев.

В середине января, после российской атаки по Днепру, Арестович заявил, что попадание ракеты РФ в многоэтажный дом произошло якобы вследствие работы украинской ПВО. Это заявление использовала российская пропаганда для оправдания своих атак. Сам Арестович говорил, что лишь высказывал "предположение".

Вскоре стало известно, что в Верховной Раде собирают подписи для его увольнения. Уже 17 января его отправили в отставку.

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