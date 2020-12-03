Представитель украинской делегации считает, что российский дипломат "был немного в отчаянии".

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал слова российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что война на Донбассе - это не внутренний конфликт в Украине.

В эфире канала "Украина 24" он отметил, что правда "вдруг выскочила". Он считает, что российский дипломат "был немного в отчаянии".

Читайте такжеРоссия может признать " ДНР " и " ЛНР "" независимыми республиками – - украинская делегация в ТКГ

"Думаю, господин Небензя был обеспокоен тем, что большинство постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН дезавуировали и осудили это шоу, которое они вчера устроили (речь о попытке России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН — ред.). Он был немного в отчаянии и, возможно, оговорился. Правда вдруг выскочила ... а может и сознательно, и они признают судьбу участия по крайней мере в политической фазе конфликта. Это хороший путь, это хорошо, что они это признают", — сказал он.

Ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что Василий Небензя сказал о конфликте на Донбассе следующие слова: "Это не внутренний конфликт в Украине, это политический конфликт между РФ и Украиной".

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк