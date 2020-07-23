Rzeczpospolita: Украина и Польша думают, кто будет судить экс-главу "Укравтодора"

Новака арестовали в Польше, но поскольку он имеет украинское гражданство, Киев может попросить о его экстрадиции.

Прокуратура Украины еще не решила, будет ли просить Польшу передать ей бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, чтобы судить его на украинской территории. Однако, украинская сторона не исключает такой сценарий.

Об этом пишет сегодня Rzeczpospolita, добавляя, что еще в понедельник председатель НАБУ Артем Сытник сказал, что Киев пока не просит Варшаву выдать Новака. При этом он добавил, что "не принципиально, какой суд будет рассматривать дело". Однако, источники издания в украинской столице сообщили, что в будущем желание судить Новака все же может появиться. Но службы с оглядкой на тайну следствия не хотят раскрывать сейчас деталей.

"Во время пресс-конференции было сказано, что сейчас нет такой потребности. Ничего больше не могу сказать", - ответила польскому изданию пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

Она посоветовала польским журналистам обратиться в САП. Но там тоже не дали однозначного ответа относительно возможности экстрадиции Новака. Представительница САП Ольга Постолюк признает, что ситуация беспрецедентная и сейчас нет окончательного видения, какая из стран будет судить экс-главу "Укравтодора".

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"Идет следствие, поэтому сейчас еще рано об этом говорить", - сказала она.

Тем временем, источник в украинских службах безопасности сообщил Rzeczpospolita, что Новак, скорее всего, предстанет перед польским судом.

"Его задержали в Польше, он имеет польское гражданство. Поэтому можно логично допустить, где его будут судить", - сказал собеседник издания.

Бывший член польского спецподразделения GROM Дариуш З. и бухгалтер из Гданьска Яцек П. пояснили изданию, что вся проблема заключается в сути обвинений против Новака. Ведь в Украине его обвиняют в коррупции, а в Польше он якобы отмывал деньги через "своих людей". А дела обычно рассматривает суд страны, на территории которой было совершено преступление.

Для бывшего политика "Гражданской платформы" и министра правительства Дональда Туска вопрос, в какой стране его будут судить, важен.

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В украинском суде дело может затянуться на несколько лет. И хотя каждое новое правительство Украины обещало провести судебную реформу, украинские суды остаются одними из наиболее коррумпированных в Европе. 69,5% украинцев считают, что они выносят несправедливые приговоры.

"Для Новака суд в Украине мог бы быть лучшим вариантом. Он может быть освобожден на поруки или вообще избежать ответственности. Суды в Польше дают большую гарантию тщательного рассмотрения", - сказал изданию неназванный украинский следователь.

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