Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут.

На этой неделе в Верховной Раде ожидается назначение руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

"Ожидаем назначения руководителей МВД и СБУ", - сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

В то же время, по его словам, кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут.

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Смена руководства силовых структур в Украине

17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а 19 июля - парламент уволил Баканова.

18 июля Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка временным исполняющим обязанности главы СБУ.

18 января 2023 года вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

Исполнение обязанностей министра внутренних дел Украины возложено на Игоря Клименко.

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