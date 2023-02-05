Отмечается, что назначения могут быть объявлены уже в ближайшие пленарные недели.

Верховная Рада, возможно, уже в ближайшие недели назначит новых руководителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Возможными кандидатами называют Василия Малюка и Игоря Клименко.

По информации издания РБК-Украина, других кандидатов на указанные посты не рассматривали. В частности, на должность главы СБУ рассматривают исключительно Малюка.

При этом уточняется, что если глав ведомств не назначат в ближайшие пленарные недели, то из-за регламентных процедур, связанных с другими вопросами.

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Стоит отметить, что на данный момент Малюк и Клименко возглавляют соответствующие ведомства как исполняющие обязанности.

Гибель главы МВД Дениса Монастырского - что известно

18 января в Броварах на территории детского сада упал вертолет, что привело к гибели 14 человек, в том числе и одного ребенка

На борту вертолета находилось руководство МВД - Денис Монастырский, первый заместитель главы МВД Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Никто из них не выжил.

Правительство возложило исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

В то же время Малюк был назначен временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины еще от 18 июля 2022 года.

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