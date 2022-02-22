Признание так называемых республик на оккупированных территориях украинского Донбасса стало некрологом для минских договоренностей. Путин их театрализованно похоронил. Думаю, что каждый из вас слышал мнение, что выполнение "минска" не на пользу Украине. И это так. Но, сам факт существования этих договоренностей был предохранителем того, что война выйдет за линию соприкосновения. Минские договоренности сдерживали Россию от дальнейшего военного продвижения.

Теперь "Минск-2" умер. А потому мы стали на шаг ближе к великой войне

И пока все дискутируют относительно того, в каких пределах было признано так называемые ДНР и ЛНВ (в существующих "границах" или в границах областей), я думаю, что мы пропустили другую важную мысль – Путину нужна вся Украина. Весь его спич - это выражение собственных параноидальных страхов относительно существования нашей государственности. Тональность его заявления тянула на то, что Россия объявляет нам войну.

Но Кремль решил сделать это не напрямую, а другим путем. Потому что неизвестность пугает больше. И не нефть, а страх является главным экспортным продуктом России.

Что будет дальше? Ситуация с признанием и уже официальным вводом российских войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей – еще не начало большой войны. И далеко не то, что озвучил Путин в своем обращении, в котором упоминал и Очаков, и наказания для тех, кто защищал Украину от "русского мира". Сейчас вопрос в том, какую стратегию выберет Путин для наступления на Украину.

Первый вариант - это игра в долгую. Это снижение эскалации до минимума, установление видимости четкого мира. А Путин в это время рассказывает всему миру, а особенно – украинцам, что мир установился благодаря российским войскам. Начинается борьба за мозги украинцев. И в дальнейшем - лет через семь, десять, двенадцать, когда отголосок войны уменьшится, а российская пропаганда увеличится, а также придет какой-то из критических электоральных циклов, Путин инициирует восстание в ряде украинских регионов (не только неконтролируемые Москвой части Донецкой и Луганской областей, но и все регионы, которые он считает Новороссией). А дальше - классический сценарий образца "ДНР" 2014-2021 годов, читай - "Минск-3", но уже с другими частями Украины. Возможно уже не федерация, а конфедерация, в которую он впихнет И "Л/ДНР".

По второму сценарию Россия сразу провоцирует военные столкновения и пытается захватить территорию всего "исторически - культурного Донбасса". Путин разворачивает наступление со стороны" ЛНР "и" ДНР", и где оно остановится - будет зависеть от потуги украинской армии, экономики, способности народа к сопротивлению и уровня беспокойства Запада.

Прямое наступление сейчас, когда украинская армия и народ в боевой готовности, когда сформирована международная поддержка, может принести Путину пиррову победу, или вообще поражение

Учитывая возраст Путина и его желание дожить до СССР 2.0, он будет ускорять процессы. И вряд ли будет ждать более десяти лет для продолжения агрессии. Однако прямое наступление сейчас, когда украинская армия и народ в боевой готовности, когда сформирована международная поддержка, может принести Путину пиррову победу, либо поражение. Поэтому, существует вероятность, что он пойдет третьим, "компромиссным" вариантом.

2024 год – это год выборов в Украине и России. Это удачный период для того, чтобы провести быструю военную кампанию, особенно, если простимулировать внутренние обострения в Украине. И заодно покормить русских очередными имперскими достижениями.

К сожалению, у нас нет вариантов, что Путин навсегда остановится на линии соприкосновения на Донбассе. Ему нужна Украина. Вопрос в том, насколько мы будем сильными для того, чтобы бункерный дед решил откладывать вопрос оккупации на потом.

Богдан Петренко, первый заместитель руководителя Украинского института исследования экстремизма