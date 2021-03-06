Турчинов подчеркнул, что Крым был и будет украинской землей. Он назвал Россию "колесом на глиняных ногах", что непременно будет разрушен.

Экс-глава Верховной Рады Украины, и. о. президента Украины (2014) Александр Турчинов вспомнил, что в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своего государства. На момент оккупации Крыма военные должны были с нуля защищать Украину.

Как сообщает 24 канал, по словам бывшего председателя Верховной Рады, был слишком ограничен инструментарий и возможности страны, которая находилась в критическом состоянии. В частности, в тяжелом экономическом положении.

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Александр Турчинов подчеркнул, Крым можно было бы защитить, если бы мы:

не отказались от нашего стратегического (ядерного) оружия;

не пошли бы на раздел Черноморского флота и не создали там мощную российскую базу;

не подписали Харьковские соглашения;

системно не уничтожали и не разоружали нашу армию.

"Вы знаете, то состояние, когда говорят, что Крым можно было защитить... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну", – подчеркнул он.

И добавил, что на момент оккупации полуострова на счету в казначействе было около 100 тысяч гривень. Поэтому слишком был ограничен инструментарий, чтобы его можно было использовать.

Бывший председатель Верховной Рады отметил, немало людей не понимают, что главной опасностью была полноценная континентальная война. В российском генштабе планировали завершить полную оккупацию, и сломать украинских военных в Крыму до 1 марта.

"Тогда, 1 марта, решение принял российский парламент, и началось континентальное вторжение", – рассказал Александр Турчинов.

По его мнению, Украина смогла тогда сломать планы Кремля и защитить наше государство. Но Россия увидела, как удалось подавить все сепаратистские мятежи – от Харькова до Одессы.

"Тогда они и начали военную операцию на Донбассе, которая продолжается и сейчас. Это реалии того времени, их надо знать и понимать", – подытожил он.

Он вспомнил, что очень много украинских солдат перешли на сторону России во время оккупации Крыма. Поэтому осталось около 30% военнослужащих, которые не сдали Украину. Они получили команду оборонять свою воинскую часть.

"Они дали нам то время, которое было необходимо, чтобы подготовиться к отражению российского наступления", – отметил Александр Турчинов.

По его словам, российский начальник штаба сконцентрировал на украинской границе очень мощную военную группировку – более 200 тысяч военнослужащих с резервами, а на пограничных аэродромах разместил штурмовую авиацию.

"Россия готовилась к вторжению уже на материковую Украину. 1 марта 2014 года парламент РФ дал согласие на ввод войск в Украину", – сообщил политик.

Он подчеркнул, в те дни военное руководство Украины ожидали наступление российских войск на нескольких стратегических направлениях киевском, харьковском и донецком. Кроме этого, была опасность, что Россия пойдет в наступление с полуострова, ведь там было сконцентрировано очень много их войск – именно в направлении Херсона и Одессы.

Впрочем, Александр Турчинов рассказал, что Генштаб мог выставить тогда всего несколько батальонов тактических групп – это около 5 тысяч военнослужащих, которые хоть как-то могли выполнять боевые задачи.

Экс-председатель Верховной Рады отметил, военное руководство начало в начале 2014 года активно готовить мобилизацию. Однако ее нельзя было сразу объявить, потому что в Украине была полностью разрушена система военкоматов.

"Они серьезно готовились к войне против нас. И российская агентура, которая фактически руководила Минобороны и Генеральным штабом во времена Януковича, уничтожила всю инфраструктуру, в частности, и реестр военного обязательства", – подчеркнул он.

Кроме этого, нужно было обучать Вооруженные Силы Украины отражать наступление врага.

По словам Александра Турчинова, фактически большинством военных служащих тогда была молодежь – 18-летние солдаты срочной службы. Они в течение года вообще не стреляли. Поэтому состоялись масштабные учения весеннего призыва, во время которых в экстремальных условиях готовили ВСУ к отражению российского наступления.

"Также восстанавливали наше оружие, военную технику, которая фактически была непригодной для использования. Чтобы когда начнется вторжение на Востоке, мы могли остановить его и отразить наступление", – подытожил он.

Турчинов рассказал, как Украине вернуть Крым

Александр Турчинов отметил, что Россия считает себя наследником Советского Союза, поэтому ее ждет такая же судьба. Это произойдет внезапно, но Украине надо быть готовой к этому.

По его мнению, это произойдет даже несмотря на ядерный потенциал России и ее агрессивные планы, миллионную армию и современное оружие. Он провел аналогию, что СССР был разрушен "буквально на глазах всего мира, когда даже мир этого не ожидал" и отметил, что так будет и с Россией.

"Они себя считают наследниками Советского Союза, и их ожидает судьба СССР. В 1990 – х годах никто не ждал, что Союз может исчезнуть, но это произошло очень быстро", - заявил Турчинов.

Бывший спикер парламента считает, что для того, чтобы получить наши территории, безусловно, Украина должна быть мощной. Он назвал главные факторы, в которых необходимо развиваться Украине. В частности, речь идет об экономическом развитии государства.

Турчинов отметил, что в этой сфере есть определенная проблема, потому что с октября 2019 года у нас есть перманентный экономический кризис, системное падение объемов производства.

"Нам надо это "переломить", восстановить управляемость нашего государства", – подчеркнул он.

Политик пояснил, что необходимо восстановить единый дипломатический антироссийский фронт, который был создан в 2014 – 2015 годах.

"Не надо искать компромисс, а усиливать давление на Россию, усиливать санкции и экономические ограничения. Это, безусловно, ускорит разрушение этой "черной" империи зла, которой она (Россия – ред.) была и остается сейчас", – заявил Турчинов.

По его мнению, также очень важным направлением развития являются мощные вооруженные силы, которые имеют самое современное оружие. Этим, по словам политика, надо системно и профессионально заниматься.

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Автор: УНИАН