Парламентарий заверил, что его коллега по фракции - добропорядочный человек.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за скандальную переписку своей коллеги по фракции Анны Колесник. Она в частной переписке писала о необходимости "валить из страны".

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В эфире канала "Украина 24" парламентарий заверил, что Колесник - добропорядочный человек, а ее голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции. Впрочем, он принес извинения.

"То, как это выглядит - я должен извиниться перед всем народом Украины за то, как это выглядит. Конечно это никакая не партийная позиция, вы это понимаете", - указал Арахамия.

"Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины", – добавил глава фракции.

Скандальная переписка "Слуги народа" Колесник

Народный депутат президентской фракции "Слуга народа» Анна Колесник отписала, переписываясь во время заседания 30 марта, что «надо валить из страны».

Снимок сообщения журналисты отсняли в Верховной Раде.

Парламентарий переписывалась с пользователем под именем Стас, тогда как депутаты слушали Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака по эскалации ситуации на Донбассе и угрозы наступления России.

Фамилию Хомчака депутат упомянула и в онлайн-чате. «Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны», – написала «слуга».

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Автор: Дмитрий Захаров