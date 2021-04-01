Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за скандальную переписку своей коллеги по фракции Анны Колесник. Она в частной переписке писала о необходимости "валить из страны".
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В эфире канала "Украина 24" парламентарий заверил, что Колесник - добропорядочный человек, а ее голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции. Впрочем, он принес извинения.
"То, как это выглядит - я должен извиниться перед всем народом Украины за то, как это выглядит. Конечно это никакая не партийная позиция, вы это понимаете", - указал Арахамия.
"Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины", – добавил глава фракции.
Скандальная переписка "Слуги народа" Колесник
- Народный депутат президентской фракции "Слуга народа» Анна Колесник отписала, переписываясь во время заседания 30 марта, что «надо валить из страны».
- Снимок сообщения журналисты отсняли в Верховной Раде.
- Парламентарий переписывалась с пользователем под именем Стас, тогда как депутаты слушали Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака по эскалации ситуации на Донбассе и угрозы наступления России.
- Фамилию Хомчака депутат упомянула и в онлайн-чате. «Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны», – написала «слуга».
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