Проект документа об увольнении генпрокурора прорабатывается в профильном парламентском комитете.

В ВР зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на увольнение президентом Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Текст соответствующего проекта постановления №12153, внесенного президентом, опубликован на сайте парламента.

В карточке проекта постановления также содержится приложение в виде письменного заявления Костина на имя президента, в котором генпрокурор просит уволить его с этой должности. Заявление датировано 22 октября.

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На сайте парламента говорится, что в понедельник, 28 октября, проект постановления об увольнении Костина был направлен на рассмотрение профильного комитета парламента. В Раде сейчас документ имеет такой статус:

"Прорабатывается в комитете".

Важные новости об увольнении Костина - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 22 октября заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук отметила, что в ближайшие дни могут быть приняты кадровые решения, которые будут касаться ситуации со злоупотреблениями по оформлению фальшивых инвалидностей чиновникам.

Она тогда отметила, что не в ее компетенции комментировать, насколько быстро будет принято решение об отставке Костина с должности генпрокурора и назначении нового руководителя.

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