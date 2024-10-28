В ВР зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на увольнение президентом Андрея Костина с должности генерального прокурора.
Текст соответствующего проекта постановления №12153, внесенного президентом, опубликован на сайте парламента.
В карточке проекта постановления также содержится приложение в виде письменного заявления Костина на имя президента, в котором генпрокурор просит уволить его с этой должности. Заявление датировано 22 октября.
На сайте парламента говорится, что в понедельник, 28 октября, проект постановления об увольнении Костина был направлен на рассмотрение профильного комитета парламента. В Раде сейчас документ имеет такой статус:
"Прорабатывается в комитете".
Важные новости об увольнении Костина - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, 22 октября заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук отметила, что в ближайшие дни могут быть приняты кадровые решения, которые будут касаться ситуации со злоупотреблениями по оформлению фальшивых инвалидностей чиновникам.
Она тогда отметила, что не в ее компетенции комментировать, насколько быстро будет принято решение об отставке Костина с должности генпрокурора и назначении нового руководителя.