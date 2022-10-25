По данным СМИ, демократы "в ярости" из-за письма.

Председатель Прогрессивной фракции конгресса Прамила Джаяпал отозвала свое недавнее письмо в Белый дом с призывом изменить стратегию в отношении войны в Украине.

Об этом говорится в ее официальном заявлении.

По словам Джаяпал, письмо было составлено еще несколько месяцев назад и опубликовано сотрудниками без проверки.

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"Как председатель фракции я беру на себя ответственность за это. Из-за несвоевременности наше сообщение некоторые путают с недавним заявлением лидера республиканцев Маккарти, угрожающего прекращением помощи Украине, если республиканцы придут к власти. Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы, решительно и единогласно поддержавшие и проголосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, так или иначе связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть американскую поддержку для президента Зеленского и украинских сил. Нет ничего более далекого от правды", - заявила она.

Как пишет CNN, демократы в Палате представителей разозлились на Джаяпал за то, что она разослала письмо незадолго до промежуточных выборов.

"Люди в ярости, особенно лидеры", - сказал один из высокопоставленных демократов, имея в виду наиболее уязвимых членов, которые рискуют потерять свои места.

Помощь США Украине

Напомним, что недавно Кевин Маккарти, который может занять пост спикера Палаты представителей в случае победы Республиканской партии, заявил о необходимости большего надзора за помощью для Украины.

Президент США Джо Байден сказал журналистам, что обеспокоен подобными заявлениями, так как президент РФ Владимир Путин, по его мнению, не остановится на Украине.

Как известно, сейчас в Конгрессе США работают над новым пакетом помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Штаты продолжат поддерживать Украину в любом случае.

"Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашего президента", - заявила она.

Вчера стало известно, что группа когрессменов левого крыла Демократической партии США призвала Байдена начать вести прямые переговоры с Россией по войне в Украине.

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