Ткаченко ответил, отказывается ли он от борьбы за кресло мэра Киева
10:53, 05 июня 2020Политика
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После назначения на должность министра Ткаченко, очевидно, не будет баллотироваться в мэры Киева.
Александр Ткаченко возглавил Минкульт / фото УНИАН
Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал свои мэрские амбиции.
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Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".
Ведущий спросил: "От амбиций мэра Киева вы отказываетесь?". "Очевидно", - ответил Ткаченко.
Напомним, 4 июня Верховная Рада проголосовала за назначение депутата Александра Ткаченко министром информационной политики и культуры. В этот же день он назвал приоритеты в работе на новой должности.
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