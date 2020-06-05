Ткаченко ответил, отказывается ли он от борьбы за кресло мэра Киева

После назначения на должность министра Ткаченко, очевидно, не будет баллотироваться в мэры Киева.

Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал свои мэрские амбиции.

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Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Ведущий спросил: "От амбиций мэра Киева вы отказываетесь?". "Очевидно", - ответил Ткаченко.

Напомним, 4 июня Верховная Рада проголосовала за назначение депутата Александра Ткаченко министром информационной политики и культуры. В этот же день он назвал приоритеты в работе на новой должности.

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